Blessé au pied, LaMelo Ball a mis un terme à sa saison en Australie. Le jeune homme va désormais se soigner et se préparer pour la prochaine draft NBA.

Le public australien a pu vibrer devant les performances du jeune LaMelo Ball pendant quelques mois. Mais c'est fini. Alors qu'il reste 6 matches à jouer à son équipe en championnat, le meneur a dévoilé que sa saison était terminée. La faute à une blessure au pied. Le frère de Lonzo Ball est déjà guéri mais il devait effectuer six semaines de rééducation. En réalité, il est fort probable qu'il préfère ne prendre aucun risque et se conserver en vue de la draft NBA 2020.

Parce que le natif de Los Angeles figure parmi les prospects les plus convoités. Il est régulièrement cité comme un potentiel pick dans le top-5. Certains, comme ESPN, le place carrément sur le podium.

Bien que plus jeune que tous ses adversaires, LaMelo Ball a compilé plus de 17 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne lors de son passage en NBL.

Via The Score