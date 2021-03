LaMelo Ball encensé par Draymond Green, voulait-il le voir aux Warriors ?

Brillant depuis ses débuts en NBA, LaMelo Ball s’affirme comme le rookie phare de sa promotion. De quoi donner d’éventuels regrets aux Minnesota Timberwolves et aux Golden State Warriors, qui ont l’occasion de le drafter mais qui se sont tournés respectivement vers Anthony Edwards et James Wiseman. Il paraîtrait même que les Californiens avaient promis au frangin de Lonzo Ball qu’ils allaient le sélectionner.

LaMelo Ball aurait dû atterrir à Golden State, les Warriors ont changé d’avis et c’est tant mieux !

Draymond Green suivait justement de près le bonhomme à l’époque. Enfin, surtout sa mère en réalité. Il raconte comment il a découvert le phénomène, quand ce dernier évoluait dans le championnat australien.

« Ma mère et moi, on parle tout le temps de basket. Je n’avais pas encore vraiment vu jouer Melo. Il était en Australie et je ne suis pas vraiment le genre à vraiment suivre ce qui se passe au lycée, sauf si je connais personnellement les gars ou s’ils vont ensuite rejoindre Michigan State. »

« Donc ma mère m’a appelé pour me dire que LaMelo était vraiment bon. Je lui ai répondu qu’il faisait des statistiques mais que je n’étais pas sûr de me fier à ça. Puis je l’ai regardé jouer… mon dieu. J’ai envoyé un message à ma mère il n’y a pas longtemps pour lui qu’elle avait raison. LaMelo est un problème. J’adore son jeu. Il est super rapide, très intelligent et il ne maîtrise même pas encore le jeu NBA pour l’instant. Il s’amuse. Je pense que Charlotte a fait le bon choix. »