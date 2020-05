LaMelo Ball se fixe un objectif démentiel pour la NBA !

Considéré comme l'un des plus grands talents de la Draft NBA 2020, le meneur LaMelo Ball dispose d'un énorme objectif dans sa carrière.

Dans la famille Ball, LaVar a l'habitude de susciter des réactions à la suite de ses sorties osées. Mais de son côté, le plus jeune de ce clan, LaMelo Ball, faisait surtout parler de lui pour son talent. En effet, le jeune homme de 18 ans se retrouve considéré comme l'un des meilleurs éléments de la prochaine Draft NBA en 2020. Certains observateurs estiment même qu'il s'agit du meilleur meneur de sa génération. Et autant le dire tout de suite, LaMelo semble bel et bien conscient de son potentiel. En tout cas, le natif de Chino ne manque pas d'ambitions à quelques mois de ses débuts en NBA.

"Dans 15 ans à partir de maintenant, je veux être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. C'est la NBA, donc je suis prêt à jouer pour toutes les équipes.

Mais être associé à mon frère Lonzo, ça pourrait être vraiment cool. Nous avons parlé de cette possibilité en grandissant, donc ça serait comme un rêve qui deviendrait réalité", a fait savoir LaMelo Ball pour le GQ Australien.

Comme on l'a toujours dit, il faut une grande confiance en soi pour réussir dans un milieu aussi concurrentiel que la NBA. Et à ce niveau-là, LeMelo Ball n'a visiblement aucun souci à se faire pour sa carrière...