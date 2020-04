LaMelo Ball pour remplacer John Wall aux Wizards ?

Les Washington Wizards auraient scouté LaMelo Ball tout au long de la saison et pourraient en faire l'une de leur cible le soir de la draft.

Dix ans après avoir drafté John Wall, les Washington Wizards vont-ils à nouveau mettre la main sur l'un des meilleurs jeunes meneurs du pays ? A l'époque, la franchise comptait pourtant Gilbert Arenas, superstar au poste un, mais ce dernier était victime de blessure à répétition. L'Histoire pourrait se répéter. Wall a longtemps été un All-Star mais il n'a pas joué depuis quasiment deux ans. Et en attendant, les dirigeants ont fait des recherches sur LaMelo Ball. Son potentiel remplaçant. Selon NBC Sports, les Wizards ont surveillé l'évolution du frère de Lonzo Ball tout au long de l'année en Australie.

Mais que vont-ils faire de John Wall si jamais ils parvenait à récupérer LaMelo ? Avec son énorme contrat, le vétéran semble difficile à transférer. Et on peut d'ores-et-déjà affirmer que c'est une très mauvaise idée d'associer Wall, Ball et Bradley Beal ensemble sur le terrain. Les trois ont besoin de la gonfle. Sans même parler des lacunes défensives que ça engendrerait.

De toute façon, il semble peu probable que Washington puisse drafter LaMelo Ball. Ce dernier est attendu dans le top-3. Or, les Wizards, avec leur bilan, devraient piocher en fin de top-10. A moins qu'ils ne veuillent monter un trade. Affaire à suivre.