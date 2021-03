Une très bonne nouvelle pour LaMelo Ball !

La blessure de LaMelo Ball sonnait comme un coup de massue pour les Charlotte Hornets. La franchise de Caroline du Nord a réalisé une première moitié d’exercice très encourageante et elle est actuellement en course pour les playoffs à l’Est. Sauf que son rookie sensationnel s’est fracturé le poignet le weekend dernier. Il était alors immédiatement pressenti pour manquer toute la fin de saison.

Le jeune homme a été opéré aujourd’hui et, selon Shams Charania, il sera évalué à nouveau par les médecins dans quatre semaines. Ce qui signifie que si son bras guérit assez vite, il pourra éventuellement reprendre le chemin des terrains d’ici la fin de saison.

Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately four weeks, leaving possibility for return this season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

