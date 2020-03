Lance Stephenson proche d’un retour aux Pacers ?

La NBA est moins drôle sans Lance Stephenson. Spécialiste du Shaqtin A Fool, le combo-guard était tout de même un joueur très intéressant lorsqu’il fréquentait Paul George, George Hill ou encore David West aux Indiana Pacers. Les joueurs de Frank Vogel avaient alors disputé deux finales de Conférence de suite, s’inclinant à chaque fois contre le Miami Heat. C’est justement un retour au bercail qui est envisagé par le vétéran. Selon The Athletic, « Sir Lance a Lot » négocie actuellement avec les Pacers.

Mais un deal ne sera pas forcément facile à mettre en place. En effet, Stephenson est toujours sous contrat avec les Flying Leopards, une équipe de la ligue chinoise. Sauf que le championnat est interrompu en raison du coronavirus. En plus de l’accord de ses dirigeants, il doit aussi obtenir celui de la FIBA avant de signer avec les Pacers.

Lance Stephenson jouait aux Los Angeles Lakers l’an dernier, où il tournait à 7 points et 3 rebonds par match. Il a déjà joué deux fois pour la franchise d’Indianapolis : entre 2010 et 2014 puis entre 2016 et 2018.