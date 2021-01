L’arrivée de James Harden « inquiétante » pour Timothé Luwawu-Cabarrot ?

Timothé Luwawu-Cabarrot ne fait logiquement pas partie des joueurs convoqués par Vincent Collet pour la fenêtre de rencontres des éliminatoires de l'Eurobasket 2022 de février prochain. "TLC" sera en pleine action avec les Brooklyn Nets, avec lesquels il fait un début de saison intéressant et où son rôle sera important, particulièrement au vu du coup de poker tenté par son équipe avec James Harden.

Le sélectionneur des Bleus a évoqué le cas de l'ancien joueur d'Antibes, sur lequel il semble vouloir compte en vue des prochains Jeux Olympiques.

"Quand on voyait les Nets au début de saison, on aurait pu penser que ça n’allait pas être évident de se faire sa place. Il est régulier, il met entre 10 et 14 points à chaque match, joue une vingtaine de minutes. Je vous avoue que le trade d’il y a deux jours m’inquiète un peu. L’arrivée de James Harden n’est pas forcément une très bonne nouvelle. J’espère qu’il aura convaincu son coach de l’utiliser".

Avec nous, il a un profil qui peut être complémentaire d’Evan (Fournier). Il peut tenir le poste 3, il est physique, athlétique. Pour nous c’est intéressant. En plus, Nicolas Batum est lui surtout utilisé sur le poste 4 depuis le début de saison".