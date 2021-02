Larry Bird aurait préféré jouer avec Kobe qu’avec LeBron

Vrais reconnaissent vrais, comme on dit. Larry Bird n'a jamais été trop dans le bashing abusif des générations de joueurs qui ont suivi la sienne. En 2012, dans le BS Report de Bill Simmons, il avait évoqué le cas des deux stars les plus marquantes et titrées depuis que lui-même, Magic Johnson et Michael Jordan ont pris leur retraite : LeBron James et Kobe Bryant.

S'il n'a pas souhaité évoqué la discussion du GOAT, ce qu'il a dit montre en tout cas qu'il les met clairement dans la discussion.

Au sujet de LeBron James, voilà ce qu'il disait notamment :

« Je pense qu’il est l’un des meilleurs à avoir joué au basket. Nous faisons tous des erreurs, vous savez. J’ai fait beaucoup d’erreurs que je regrette un peu. Je ne sais pas s’il regrette ou pas. Il a pris quelques décisions – et ‘The Decision’ était une mauvaise décision – mais vous devez profiter de ce gars. Si vous êtes un fan de basket, vous devez vous asseoir et être genre ‘Wow, comment il a fait ça ?’ J’ai toujours dit que j’aimerais avoir sa vitesse’. Vous savez, Kobe (Bryant) a toujours été mon favori depuis que j’ai pris ma retraite, mais LeBron James est de loin notre meilleur joueur dans cette ligue. Je ne pense pas qu’il y ait quiconque qui s’approche de son niveau. »

Larry Bird ? Non, Larry Legend !

Mais s'il avait pu jouer avec l'un des deux, lequel aurait-il choisi ?

« Probablement Kobe. Bien sûr, il n’aurait pas shooté autant qu’il le fait maintenant. Mais son désir de vaincre, sa volonté d’être toujours meilleur... Il est tout simplement tough. C’est un dur. Mais si vous voulez vous amusez, comme je l’ai fait quand je jouais avec Bill Walton, alors il faut choisir LeBron. Ç’aurait probablement été plus amusant de jouer avec LeBron, mais si vous voulez gagner à tout prix, alors c’est Kobe. Non pas que LeBron ne soit pas un winner, mais l’état d’esprit de Kobe, c’est d’aller à chaque entraînement, à chaque match, pour devenir meilleur. »

Larry Bird a coaché contre Kobe Bryant entre 1997 et 2000, lorsqu'il s'occupait des Indiana Pacers, avec notamment un Lakers-Pacers en Finales en 2000. Il a pu voir de près l'animal à l'oeuvre. LeBronb n'est lui arrivé dans la ligue que quelques années plus tard, alors que Bird était dans le front office des Pacers.

