Ah, si seulement la machine à voyager dans le temps existait... On pourrait enfin confronter certains joueurs à d'autres époques à laquelle ils ont marqué la NBA de leur empreinte. LeBron James dans les années 90, Michael Jordan en 2010, Shaquille O'Neal dans les années 60 pour se friter à Bill Russell et Wilt Chamberlain... Larry Bird fait partie de ces légendes en avance sur leur temps dont on aimerait pouvoir analyser l'impact dans la NBA d'aujourd'hui.

Avec sa taille, sa technique, son shoot et son intelligence de jeu, on peut supposer qu "Larry Legend" n'aurait pas été un figurant dans la ligue. Mais pour l'un de ses coéquipiers, la présence de Larry Bird dans un roster NBA 2020 aurait pu donner quelque chose d'encore bien plus incroyable que ce que l'on a pu voir pendant pratiquement 15 ans, avec trois titres et des moments mémorables.

Cedric Maxwell, le MVP des Finales 1981, a expliqué sur Yahoo Sports que le monde se serait sans doute pâmé devant le "Hick from French Lick".

"Larry Bird se serait parfaitement intégré dans la NBA d'aujourd'hui. Avec son tir à 3 points et le pick and roll, il aurait même été meilleur aujourd'hui.

Personne n'aurait pu le toucher puisque les coups de sifflet sont plus faciles à obtenir. Je parlais du pick and roll, et bien Larry se serait régalé. C'était un bon rebondeur et un super passeur. Je pense qu'il aurait été Luka Doncic en plus fort.

En défense, il aurait tiré profit de la défense de zone qui se pratique aujourd'hui".

On a effectivement tendance à un peu oublier à quel point Larry Bird était fort et que sa panoplie ne se limitait pas au scoring et au shoot. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, la vidéo ci-dessous devrait vous la fournir.