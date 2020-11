LaVar Ball attend 200 millions de dollars pour défier Michael Jordan !

Depuis plusieurs années, LaVar Ball a pris l'habitude de beaucoup parler. Et dans l'une de ses sorties loufoques, l'homme d'affaires a réalisé une prédiction osée : il est capable de battre Michael Jordan en un-contre-un sur les parquets. Même si les propos de Ball ont fait parler, cette folie est logiquement tombée dans l'oubli...

Cependant, avec la récente sélection de LaMelo Ball par les Charlotte Hornets, LaVar a été relancé sur l'idée d'un possible duel avec le boss de cette franchise. Sur le ton de l'humour (on l'espère), il a répondu à cette possibilité.

"Pour me voir Mike et moi jouer, on va dire que ça va coûter le prix de 200 millions de dollars en pay-per-view. Si c'est pour moins que ça, nous n'allons pas jouer !

Peu importe qui vient avec 200 millions de dollars, je serai prêt à prendre mes chaussures et à vous donner un match de plus", a lancé le père Ball pour TMZ.