Le Banana Boat félicite LeBron

Belle soirée pour les fans des Lakers et pour les supporters et amis de LeBron James. Ce 17e titre de l'histoire des Lakers et le quatrième de l'histoire du King a été célébré dans la bulle, dans le vestiaire, dans le bus, dans les rues de Los Angeles mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux aussi les amis de la famille se sont manifestés pour partager leur bonheur.

Nous avons ainsi pu apprécier les tweets des deux meilleurs potes de LeBron, à savoir Dwyane Wade et Chris Paul, ses deux partenaires du bateau banane. Mais également quelques réactions de légendes de la mythique franchises californienne.

Historic season for so many reasons!! Congratulations on an incomparable finish and another championship for my brother @KingJames!!! @NBA @TheNBPA — Chris Paul (@CP3) October 12, 2020

Big Big Congrts to @KingJames His legacy is still being written..... — DWade (@DwyaneWade) October 12, 2020

Et une petite phrase quand même pour son poto de Chicago, Anthony Davis :

Congrts to our fellow Chicagoan @AntDavis23 on getting the 1st chip!! — DWade (@DwyaneWade) October 12, 2020

Il n'était pas sur le Banana Boat mais a souhaité saluer LeBron et le reste la team Lakers. James Worthy l'a fait cigare au mec et trophée dans les bras. Cette 17e breloque est définitivement celle de toute la maison Lakers.

It’s such a wonderful feeling. Congrats @KingJames @AntDavis23 and the whole squad. You never forget your first title in purple and gold. pic.twitter.com/oIcOwln0kN — James Worthy (@JamesWorthy42) October 12, 2020

Autre légende des Lakers, Elgin Baylor a lui salué le travail remarquable (et pourtant si discret) de coach Vogel.

Kudos to Coach Vogel & his staff for doing a phenomenal job in bring this team together & directing them to victory. Kudos to a @JeanieBuss & her staff. All a great job. Congratulations!🎊🍾🎉 — Elgin Baylor (@theelginbaylor) October 12, 2020

Rajon Rondo, l'exploit unique d'un personnage unique

Magic Johnson a lui aussi salué cette victoire, mais a aussi kiffé que Rob Pelinka prenne quelques minutes pour lui passer un p'tit coup de fil... Sacré Earvin.

Rob Pelinka really made me feel good tonight reaching out after the Lakers won the NBA Championship. It means the world to me because I know he’s in the middle of celebrating with all of the Lakers players, coaches, and Jeanie Buss he didn’t have to! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 12, 2020

Bon, après ce n'était pas son seul tweet, bien au contraire... Magic était déchainé sur son tel.

Avec humour, Manu Gibobili a également félicité "that #23 dude" qu'il trouve plutôt pas mauvais.

That #23 dude is pretty good!! Congrats to the @Lakers on another championship and to the @MiamiHEAT, wonderful team! Congrats to the @NBA also for doing very successfully what almost nobody thought could be done! #chapeau. — Manu Ginobili (@manuginobili) October 12, 2020

Tandis que Paul Gasol a lui évidemment salué la mémoire de Kobe, son "brother", mais également celle de Gianna tout en ayant une pensée émue pour toute la famille Bryant.