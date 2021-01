Le Charlotte-Orlando de cette nuit va être historique et vous ne devinerez jamais pourquoi

C'est au niveau de la composition du corps arbitral que ce match entre Charlotte et Orlando va marquer l'histoire, en attendant d'autres avancées plus significatives.

On aime bien les premières en NBA. Surtout quand elle concerne des événements qui montrent que la ligue - et parfois la société - va dans le bon sens. C'est le cas de ce match a priori parfaitement anecdotique entre les Charlotte Hornets et le Orlando Magic.

Pour la première fois de l'histoire, deux femmes arbitreront une rencontre NBA, Natalie Sago et Jenna Schroeder. Des femmes sont inclues au corps arbitral depuis 1997 et l'arrivée de Violet Palmer et Dee Kantner, mais jamais deux d'entre elles n'avaient été associées. Un petit pas en avant qui peut paraître bien mince, mais qui préfigure, espérons-le, d'autres avancées.

Cette saison, Becky Hammon était devenue la première femme de l'histoire de la NBA à occuper la fonction de head coach le temps d'un match, après l'expulsion de Gregg Popovich. Le moment où une femme se verra proposer un poste principal et autre chose qu'un rôle d'assistante ou de figurante n'est peut-être plus très loin...