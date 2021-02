Il y a quelques belles histoires de paris sportifs audacieux en lesquels personne ne croyait et qui se sont avérés être des coups de génie. On imagine par exemple que les gens qui ont misé sur Toronto avant le début de la saison 2018-2019 ont d'abord été moqués, avant que la bande à Kawhi Leonard ne déjoue les pronostics. En revanche, il y a une distinctionà faire entre un pari couillu et un pari complètement débile.

Selon BET MGM, l'un des organismes de paris de Las Vegas, un individu a récemment placé une mise de 10 000 dollars sur la victoire finale des... Washington Wizards. Oui, les Washington Wizards qui, même avec deux All-Stars de la trempe de Bradley Beal et Russell Westbrook, affichent un bilan de 8 victoires pour 17 défaites. On ne serait quand même pas loin du titre le plus invraisemblable de l'histoire de la NBA si l'équipe coachée par Scott Brooks venait à l'emporter.

Si toutefois vous vous demandez combien rapporterait cet authentique miracle, il s'agit de la somme rondelette de... 5 millions de dollars.

Certes Washington va mieux et reste sur trois victoires de suite, mais ce sera déjà un joli petit exploit si les Wizards se qualifient pour les playoffs, eux qui ne les ont plus connu depuis la saison 2017-2018 et une défaite au 1er tour contre les Toronto Raptors.