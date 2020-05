Le jour où Jalen Brunson a refusé un autographe de Michael Jordan

Jalen Brunson est l’un des nombreux joueurs dont le père, Rick Brunson, a lui aussi évolué en NBA. Même si son paternel a surtout fait carrière au bout du banc de nombreuses équipes. Il a notamment côtoyé Patrick Ewing aux New York Knicks. C’est justement via le géant que Jalen a pu rencontrer Michael Jordan en 2003. Alors assistant à Washington, Ewing a fait entrer l’actuel meneur des Dallas Mavericks, âgé de 6 ans, dans le vestiaire. Le gamin portrait un maillot de Jojo aux Wizards floqué du numéro 23. MJ lui a demandé s’il voulait le faire signer.

« Non. Tu vas l’abîmer », lui a répondu le petit bonhomme.

La réponse a immédiatement provoqué les rires de l’ensemble du vestiaire des Wizards.

« Il n’avait aucune idée à qui il parlait », raconte Rick Brunson à ESPN. « Il était genre ‘mais t’es qui toi ?’ »

Et voilà comment Jalen Brunson a refusé un autographe de Michael Jordan. Une anecdote qui illustre aussi comment la nouvelle génération de joueurs découvre seulement MJ, le plus souvent via YouTube. Pour JB, c’est LeBron James le G.O.A.T. Il le dit lui-même. C’est dans ce sens où le documentaire ‘The Last Dance’ permet à tous les jeunes de découvrir le joueur qu’était Jordan.