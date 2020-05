Le jour où Kawhi Leonard a envoyé une punchline à Nick Nurse en plein speech

Le discours d'avant match de Nick Nurse ne lui a pas plu. Alors Kawhi Leonard a tout simplement décidé de lui envoyer un tacle, non sans humour.

On ne répétera jamais assez à quel point le trade de Kawhi Leonard a été l'un des plus grands coups de l'histoire, si ce n'est le plus grand. En seulement une saison, l'ancien ailier des Spurs a mis Toronto sur le toit de la NBA, devenant du même coup le meilleur joueur du monde. Ses playoffs ont été sensationnels. Une véritable masterclass.

Et pourtant, les doutes ont été nombreux au moment de son arrivée dans l'Ontario. Nick Nurse a même avoué qu'il avait longuement douté de l'implication de son joueur en saison régulière. Le fait de devoir "load manager" en permanence quelqu'un qui ne voulait pas être ici a sûrement amplifié cette pensée.

De plus, Kawhi Leonard avait cette image d'un gars très renfermé, peu bavard et pas franchement marrant. Pour ce dernier adjectif, il se trouve qu'en réalité, selon les témoignages de ses coéquipiers à Toronto, puis Los Angeles, le double MVP est en fait un vrai "fun guy".

Une anecdote concernant un speech de Nick Nurse est venu accréditer cela. Alors que les Raptors sont à une marche des Finales, Nurse se lance dans un discours (donc à quelques minutes du Game 6) où il évoque une équipe de D-League (ancienne G-League) éliminée alors qu'elle menait 3-2. Tout comme son équipe à ce moment-là. C'est alors que Leonard prend la parole.

"En D-League ? C'est terminé, je n'écoute plus cette histoire"

De quoi provoquer un fou rire général avant une rencontre capitale qui s'est terminée par une qualification pour les NBA Finals