La dernière vidéo où l'on voit Russell Westbrook faire du travail physique sur sable en plein confinement montre une nouvelle fois quel travailleur acharné est le MVP 2017. On ne tourne pas pendant trois saisons de suite en triple double par hasard. Une bête physique qui n'a pas attendu longtemps pour se faire une idée sur son avenir dans le basket. Alors qu'il a 10 ans, Russell Westbrook participe à un camp à Santa Barbara organisé par Michael Jordan. Et alors qu'il a la possibilité d'avoir un autographe et une photo avec MJ, le meneur des Rockets a préféré passer son chemin.

"Habituellement à la fin du camp, chaque gamin pouvait apporter quelque chose pour que Michael Jordan le signe. Vous deviez rester dans la file et attendre votre tour. Mes parents m'avaient donné un ballon à faire signer. Mais je ne sais pas à quoi je pensais (il rit)", explique-t-il. "Je jouais avec d'autres enfants à ce moment là. Mon coach me disait : 'Viens, tu vas rater l'occasion d'avoir quelque chose de signé par Michael et d'avoir une photo avec lui'. Je lui ai répondu : 'Ne t'en fais pas, je n'en ai pas besoin maintenant'. Je n'ai donc rien eu, ni photo, ni autographe. Je n'ai même pas attendu dans la file. J'ai continué à jouer, encore et encore. Quand le camp était fini et que je suis rentré chez moi, mes parents m'ont dit : 'Tu as fait signer ton ballon ?'. Je leur ai répondu 'Non, j'étais en train de jouer'."

Parce que le basket, c'est quand même plus important que ces conneries.