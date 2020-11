Le magicien Facundo Campazzo débarque en NBA, peut-il y réussir ?

Denver s'apprête à frapper un joli coup en recrutant le showman argentin Facundo Campazzo, star du Real Madrid et de l'Albiceleste.

Lorsqu'un crack du basket européen débarque en NBA à un stade avancé de sa carrière, il y a toujours des question autour de sa venue. Facundo Campazzo est argentin, mais c'est bien un authentique monstre d'Euroleague et du championnat espagnol qui va vivre sa première expérience aux Etats-Unis dans quelques semaines. Selon Eurohoops, le meneur de l'Albiceleste, qui avait été un des bourreaux de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du monde, est proche de s'engager avec les Denver Nuggets.

D'autres franchises étaient en discussions avec "Facu" et son agent, notamment Dallas (où évolue son ancien coéquipier Luka Doncic) et Minnesota, mais les Nuggets ont visiblement un gros temps d'avance. Si vous ne connaissez pas Facundo Campazzo, on ne saurait trop vous recommander d'aller visionner des highlights du magicien sud-américain, pourvoyeur de passes fantasmagoriques à la pelle et très gros défenseur malgré son mètre 80.

Facundo Campazzo a des cojones en béton !

Sur le papier, un meneur de cette taille et qui ne mise pas du tout sur ses capacités athlétiques peut soulever des interrogations quant à sa réussite en NBA. Mais dans un pur rôle de créateur et de disrupteur chez les Nuggets, où Mike Malone lui trouvera bien un rôle en back up - ou parfois en complètement - de Jamal Murray, l'Argentin a sa place. L'imaginer combiner avec un autre génie de la passe, Nikola Jokic, est franchement excitant.

Il lui faudra trouver le moyen de vivre une expérience plus satisfaisante que certains autres arrières stars d'Euroleague passés par la NBA à l'approche de la trentaine ou la trentaine passée. On se frottait les mains à l'idée de voir Milos Teodosic, superstar du Vieux-Continent, régaler sous le maillot des Los Angeles Clippers en 2017. Il l'a fait par instants, mais les blessures et un style de jeu qui ne servait pas forcément ses qualités, ne lui ont pas permis de rayonner autant qu'on aurait pu l'espérer.

Le Serbe avait 30 ans, soit deux de plus que Facundo Campazzo, dont on attend avec impatience l'officialisation de l'arrivée et les débuts.