Sans surprise, le public français continue d'être l'un des plus friands de merchandising NBA de la planète et le n°1 en Europe. Le classement des ventes de maillots dans l'Hexagone depuis le début de la saison 2020-2021 a été dévoilé par la NBA cette semaine. Rudy Gobert, qui déplorait le fait de ne pas être assez soutenu par ses compatriotes dans les votes pour le All-Star Game, notera qu'il n'est malheureusement pas beaucoup plus populaire au niveau des maillots floqués à son nom. Le pivot du Utah Jazz n'est pas dans le top 10 des jerseys les plus vendus depuis la reprise, malgré son statut de All-Star.

LeBron James reste n°1 avec sa tunique des Los Angeles Lakers, devant Stephen Curry et Kevin Durant, qui complètent le podium. James Harden n'est pas à Brooklyn depuis très longtemps mais son maillot fait déjà un carton. Le MVP Giannis Antetokounmpo, bien qu'Européen, n'est que 6e, juste devant Luka Doncic. Russell Westbrook est toujours populaire au 8e rang avec son maillot de Washington. Jimmy Butler ferme la marche du top 10 grâce à ses performances avec le Miami Heat dans la bulle de Disneyworld.

Rudy Gobert voit 3 All-Stars à Utah et aimerait le soutien des Français

La bonne surprise vient de Ja Morant, dont les performances lui assurent une belle 9e place parmi les maillots les plus achetés par les fans français. Il est assez rare de voir une tunique des Memphis Grizzlies dans ce top 10.

Au niveau des équipes, les Lakers devancent les Boston Celtics et les Brooklyn Nets.

Le top 10 des maillots NBA les plus vendus

1. LeBron James, Los Angeles Lakers

2. Stephen Curry, Golden State Warriors

3. Kevin Durant, Brooklyn Nets

4. Kyrie Irving, Brooklyn Nets

5. James Harden, Brooklyn Nets

6. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

7. Luka Dončić, Dallas Mavericks

8. Russell Westbrook, Washington Wizards

9. Ja Morant, Memphis Grizzlies

10. Jimmy Butler, Miami Heat

Le top 10 des équipes

1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. Brooklyn Nets

4. Golden State Warriors

5. Chicago Bulls

6. Milwaukee Bucks

7. Miami Heat

8. Houston Rockets

9. Toronto Raptors

10. Philadelphie 76ers