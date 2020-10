Le Miami Heat sur une star en 2021 en cas d’échec avec Giannis

L'été 2021 promet d'être sacrément excitant. Un paquet de stars et superstars seront sur le marché. On pense immédiatement à Giannis Antetokounmpo qui, s'il ne prolonge pas, sera l'énorme poisson de la free agency. Le Grec est l'objet de nombreuses convoitises chez les Golden State Warriors, les Dallas Mavericks et le Miami Heat.

Les trois franchises ont des effectifs bien différents, avec des projets divergents. À Golden State, on pense déjà à la suite puisque les trois stars ont la trentaine. Non pas qu'ils seraient sur la pente très descendante, mais il faut prendre en considération le fait que Curry, Thompson et Green ne seront plus de la première jeunesse.

À Dallas, on rêve de construire un Big Three avec Doncic et Porzingis pour franchir un cap en playoffs. En ce qui concerne Miami, c'est la confirmation qu'on vise puisque l'équipe sort d'une Finale NBA. Le Heat est d'ailleurs prêt à tout pour faire venir le double MVP l'été prochain.

Le Heat veut faire all-in sur Giannis en 2021

Reste qu'il faut établir un plan B pour rester à la hauteur des ambitions. Si ce n'est pas Giannis, alors il faudra une autre star. Et au Miami Herald, un nom ressort particulièrement, celui de Paul George.

Débarqué aux Clippers en 2019 via un échange avec OKC, Paul George a traversé cette saison comme une âme en peine. Entre sa longue convalescence liée à son opération aux deux épaules et ses performances largement discutables, PG a été loin de son niveau de 2018-19.

L'ancien du Thunder et des Pacers n'est néanmoins pas certain de se retrouver free agent dans quelques mois. Il aura une player option à 37M, et vu le contexte, pas sûr qu'il veuille passer outre. Quoi qu'il en soit, il reste dans le viseur du Miami Heat et son association avec Jimmy Butler et la jeune garde floridienne serait plus qu'alléchante.

Le temps presse pour Paul George aux Clippers