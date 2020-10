Le nouveau partenaire d’entraînement un peu spécial de LeBron James

Pas de temps à perdre. Alors que les Los Angeles Lakers viennent d’être sacrés champions, LeBron James est déjà de retour à l’entraînement. Pas seulement à la salle mais aussi à la maison. Le King passe énormément de temps à entretenir son corps et c’est clairement l’une des clés de sa longévité extraordinaire et de son succès. Même à 35 ans, même après un titre, il continue de s’appliquer à travailler, jour après jour. Pour être prêt. Continuellement. Avec cette semaine une séance de musculation. Workout auquel s’était invitée une jeune fillette de 6 ans. Zhuri James. Décidée à faire comme son papa.

LeBron and his daughter Zhuri putting in work in the gym together is so wholesome 😂 🙌 (via @KingJames) pic.twitter.com/ENg1QzlGkD — SportsCenter (@SportsCenter) October 16, 2020

Ce n’est clairement pas l’information du siècle mais les images restent belles. Par contre, ce qu’il faut retenir, c’est que LeBron James ne compte pas se relâcher. Il sera bel et bien là l’an prochain. LBJ jurait de "faire ses devoirs" pendant l'intersaison et il tient déjà parole. En regardant The Last Dance notamment mais aussi en continuant à se renforcer musculairement. Il faudra évidemment compter sur lui. Au passage, les haltères le tout sur ballon… sacré gainage et équilibre. Il n’y a pas à dire, le natif d’Akron est vraiment un incroyable athlète.

Les Lakers sont favoris pour faire le doublé en 2021. En revanche, le King n'est pas pressenti parmi les candidats au MVP... Les bookmakers risquent de regretter.