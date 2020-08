Le pack Undefeated x Nike Kobe 5 Protro « What If » est une pure merveille

La Mamba Week bat son plein ! Démarrée le 23 août, cette semaine "festive" a été instaurée par Nike pour réintroduire doucement sur le marché les produits estampillés Kobe Bryant.

Pour le moment cet évènement très médiatisé notamment outre Atlantique est une vraie réussite, et les releases se retrouvent sold out instantanément.

Clou de la collection, le pack en collaboration avec la marque californienne Undefeated sur le concept du "What If". Au programme, deux paires dans un seul et même pack, prenant pour base une Kobe 5 Protro.

La première paire reprend les couleurs des Hornets qui ont drafté le jeune Bean en treizième position en 1996, avant de l'envoyer sous les sunlights de L.A en échange de Vlade Divac. La seconde est un patchwork de coloris qui symbolisent les douze franchises qui ont fait l'impasse sur le prodige de Lower Merion.

Outre le rendu esthétique délicieux, c'est aussi la conception qui nous a rendu dingues : le mesh est très épais et placé par empiècements avec des surpiqures apparentes pour un côté lifestyle assumé, et un imprimé snake est également présent. Le swoosh doré molletoné est à tomber par terre, et que dire des semelles intérieures qui reprennent l'ordre de la fameuse draft...

Côté logos, ceux du Mamba et d'Undefeated se font face sur les languettes, et sur le talon le I de AIR est aussi remplacé par le visuel Kobe.

La double boite ultra collector rend encore plus incroyable cette release qui est calée pour le 27 août, mais on ne va pas vous mentir, ce ne sera pas disponible en Europe, ce qui est un vrai crève coeur tellement nous kiffons cette Kobe 5.

En tout cas, cela ne vous empêchera pas de rêver devant les visuels de ce qui reste à nos yeux comme un des plus beaux packs de 2020.

Les images du pack Undefeated x Nike Kobe 5 "What If"