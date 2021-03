Vexé par le choix des Rockets de ne pas lui proposer de prolongation, PJ Tucker a fait ses valises direction Milwaukee. Il va donc retrouver les joies d'une course au titre aux côtés du double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Pour les Bucks, c'est une prise de choix avec un défenseur polyvalent qui affectionne particulièrement les shoots à trois points dans le corner. Ce qu'il manquait aux Bucks cette saison.

Un choix sans doute très apprécié par le Grec qui se souvient de leur passe d'armes lorsque PJ Tucker évoluait à Toronto. Il y a quelques années, les deux hommes s'étaient retrouvés en playoffs. L'ancien des Rockets avait particulièrement gêné Giannis et ce dernier n'a rien oublié de cette opposition. Leur première discussion était d'ailleurs centré sur ce moment.

"Il ma regardé, je l'ai regardé et on a dit la même chose. Il a dit un truc du style 'je n'aurais plus à t'avoir sur le dos'. Et j'ai répondu 'et moi, je ne vais plus devoir défendre sur toi'. On a rigolé ensemble parce qu'on a eu plusieurs batailles épiques l'un contre l'autre", a expliqué le nouveau venu.