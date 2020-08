Le Thunder devra faire sans l’un de ses cadres pendant plusieurs jours

Parmi les plus grosses surprises de la saison, le Thunder d'Oklahoma City est sans doute la plus belle. La dernière intersaison a été chargée avec les départs de Russell Westbrook et Paul George. En plus d'un paquet de tours de Draft, Sam Presti a fait venir Chris Paul que personne ne voyait s'installer durablement dans cette région. Sans doute que lui non plus. Sauf que cette équipe d'OKC a totalement surpassé les espérances, au point de se qualifier pour les playoffs dès le mois de mars ! CP3 a parfaitement dirigé tout le monde, Shai Gilgeous-Alexander progresse de match en match et Danilo Gallinari se montre à son avantage pour choper un gros contrat cet été. Sans compter que Steven Adams reste une valeur sûre dans la peinture. Autre élément incontournable devenu l'un des meilleurs remplaçants de la ligue, Dennis Schroeder.

Le Thunder et Chris Paul ratent le coche contre Denver

L'Allemand s'est parfaitement installé dans ce rôle de sixième homme. Billy Donovan, élu coach de l'année par ses pairs au même titre que Mike Budenholzer, n'hésite pas à l'associer à Paul et SGA dans une triplette de feu. Mais dans sa quête au top 4, voir au podium, le Thunder va devoir faire sans son arrière/meneur. Dennis Schroeder a en effet quitté la bulle pour pouvoir assister à la naissance de son 2e enfant. Cela ne devrait prendre que quelques jours mais avec la quarantaine obligatoire à son retour, OKC pourrait très bien devoir s'en passer pour les 2-3 prochaine rencontres.