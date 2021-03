Le très bel hommage de Luka Doncic à Dirk Nowitzki

Luka Doncic est arrivé aux Dallas Mavericks pile au moment où Dirk Nowitzki allait partir. Une saison commune, la première du Slovène en NBA et la dernière de l’Allemand, qui faisait office de passage de témoin. Successeur de l’un des plus grands joueurs de l’Histoire, le jeune meneur de la franchise texan ne rate jamais une occasion de rendre hommage à son aîné.

All-Star Luka, asked a question from a German reporter, reflecting on All-Star Dirk:

"His legacy's unmatched. What he did for Dallas, for all of European basketball, it's just unmatched. He's always going to be the legend, one of the best power forwards the game ever saw." pic.twitter.com/I9h7Ljcw7j

— Callie Caplan (@CallieCaplan) March 7, 2021