Pour avoir critiqué les arbitres et exprimer leur pensée sur la place de Utah en NBA, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont été sanctionnés

Le Utah Jazz continue de traîner cette étiquette d'équipe peu sexy. LeBron James l'a encore rappelé au moment d'expliquer pourquoi Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont été choisis en derniers pour les équipes du All-Star Game. Sur le terrain, les deux stars de la franchise ressentent également qu'ils dérangent.

Après la défaite contre Philly, Gobert et Mitchell n'ont pas pris de gants pour critiquer l'arbitrage. Selon eux, les officiels n'ont pas été à la hauteur et que, de manière générale, le Jazz est arbitré de manière "ridicule".

"Nos gars ne sont pas capables d'avoir des coups de sifflet dans cette putain de ligue. Nous savons que nous sommes l'Utah Jazz et peut-être que certaines personnes ne veulent pas nous voir aller aussi loin que possible", balançait le pivot français.

Évidemment, cette sortie n'a pas vraiment plu à la ligue. Résultat, les deux hommes vont passer à la caisse et devront s'acquitter d'une petite amende. 25,000 dollars pour Donovan Mitchell et 20,000 pour Rudy Gobert. Classique quand on s'amuse à dire qu'une équipe dérange ou est mal arbitrée.

Pour le moment leader NBA, le Jazz est largement devant certaines équipes flashy comme les Lakers et les Clippers. Une vraie surprise. On attend désormais de voir comment l'équipe, et les arbitres, se comporteront avec eux en playoffs. Le Jazz aura sans doute le statut de tête de série numéro 1 et donc la pression qui va avec.

