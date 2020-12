League Pass : les nouveautés pour la saison 2020-2021

La saison NBA 2020-2021 a démarré il y a un peu moins d'une semaine, un peu plus de deux mois après les Finales 2020 remportées par les Los Angeles Lakers. Voir toutes ces équipes en action fait un bien fou dans cette période si compliquée et on n'est franchement heureux de pouvoir occuper les nuits (et les soirées le week-end). Si le diffuseur beIN Sports propose des affiches tous les soirs et des émissions quotidiennement, le NBA League Pass vous permet de vivre l'expérience NBA encore plus intensément. Cette saison, plusieurs nouveautés très appréciables font leur apparition.

Des nouveaux jeux intéractifs lorsque vous visionnez les matches, avec des quiz, sondages et ralentis disponibles instantanément

La possibilité de télécharger les matches pour les regarder hors ligne quand bon vous semble

Des nouveaux angles de caméras comme la Rail Cam et la Courtside Cam qui vous donnent l'impression d'être réellement sur ou au bord du terrain

un stream animé pour interagir avec les fans en direct

La possibilité de regarder des résumés avec uniquement les possessions de l'une des deux équipes

Si vous souhaitez vous abonner à tous les matches d'une seule équipe, le Team Pass est à 109,99 euros. le League Pass classique est à 199,99 euros, et le League Pass Premium (tous les matches de toutes les équipes sans publicité et avec la possibilité d'utiliser deux écrans) est à 229,99 euros.