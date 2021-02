LeBron James admiratif de Tom Brady, le « GOAT rincé »

LeBron James et Tom Brady ont un énorme respect l'un pour l'autre. En bon fan hardcore de NFL et en tant qu'ancien joueur de bon niveau en high school, le "King" ne manque jamais un grand match et encore moins un Super Bowl. Il était évidemment devant sa télé dimanche, pour assister au 7e sacre en carrière de Tom Brady.

Le légendaire quarterback a mené ses Tampa Bay Buccaneers vers la victoire, en dominant nettement les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Le tout à 43 ans et après avoir pris le risque de quitter sa franchise de toujours, les New England Patriots, après quasiment 20 ans passés sous les ordres de Bill Belichick. Auteur de trois passes de touchdowns dimanche, Brady a déclenché l'enthousiasme et l'admiration de LeBron James.

Rémi Reverchon : « Brady vs Mahomes, ç'aurait pu être MJ vs Kobe »

Ce qui est amusant, c'est de voir que LeBron utilise encore le terme "washed" et semble se mettre sur le même plan que Brady face aux sceptiques. Dans sa narration des dernières saisons, il a souvent voulu donner l'impression que les gens le considéraient comme fini ou "rincé" pour une traduction plus littérale.

En dehors de haters pathologiques, il n'y a quand même pas grand monde qui estimait que LeBron James était sur un fort déclin à son arrivée aux Lakers... Du côté de Brady, en dépit de son âge, le fait de n'avoir à dispute qu'entre 15 et 20 matches par saison en ne participant qu'aux séquences offensives fait que peu de fans se sont aventurés à dire qu'il était complètement cramé.

Toujours est-il que le palmarès de Tom Brady fait clairement envie à "LBJ", qui va tenter de décrocher un cinquième titre cette saison en NBA.