LeBron James : « Nous devons vraiment annuler cette année 2020 »

2020 est décidément une année noire pour la NBA. Le 1er janvier dernier, on apprenait le décès de David Stern, l'ancien boss de la ligue. Trois semaines plus tard, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes trouvaient la mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Puis la nouvelle de la nuit dernière est venue assombrir encore un peu plus ce début d'année civile. Suite à la contraction du Covid-19 de Rudy Gobert, les hautes instances ont tout simplement décidé de suspendre le reste de la saison jusqu'à nouvel ordre. Et il n'est aujourd'hui pas impossible de penser que ce Dallas-Denver ait été le tout dernier match de cet exercice 2019/20. En attendant d'autres informations dans les heures à venir, les réactions sont nombreuses de la part des acteurs NBA. Mark Cuban a été l'un des premiers à prendre la parole. Evan Fournier, proche de Rudy Gobert, a également expliqué qu'il avait eu des nouvelles du pivot du Jazz et que ce dernier allait bien. LeBron James, lui, s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux.

"Nous annulons des événements sportifs, les écoles, les lieux de travail. Nous devons vraiment annuler cette année 2020 ! Ç'a été trois mois très durs", a tweeté LeBron James