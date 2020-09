LeBron James assommé par Jamal Murray à tous les sens du terme

Jamal Murray a fait très mal aux Los Angeles Lakers. Sur le Game 3, le meneur des Denver Nuggets a été ainsi le grand artisan de la victoire de son équipe (114-106). Son coup de chaud dans le money-time a tout changé. Il a assommé les Angelenos, qui avaient réalisé un énorme come-back. Mais avant de régaler, le Canadien avait aussi assommé LeBron James. Au sens propre du terme cette fois-ci. Lors du troisième quart-temps, Murray a infligé un coup de coude au King, qui en a profité pour faire un séjour au sol. Alors que la star des Nuggets a été sanctionnée d'une flagrante de niveau 1, l'ailier des Lakers est revenu sur cet incident devant les médias.

Sur cette action, Jamal Murray ne méritait absolument pas une expulsion. D'ailleurs, Rajon Rondo a lui aussi réalisé un geste similaire sur Paul Millsap dans le dernier quart-temps. En tout cas, avec les Nuggets, LeBron James va pouvoir prouver son amour pour "la compétition".

Jamal Murray just elbowed Bron in the face pic.twitter.com/8fnsCl7h8n

— NBA Central (@TheNBACentral) September 23, 2020