LeBron James averti par la patrouille pour flopping…

Comme toutes les superstars en NBA, LeBron James profite souvent de la protection des arbitres. Sur certaines actions, l'ailier des Los Angeles Lakers profite de cette situation pour obtenir des fautes "peu évidentes". Et forcément, le King joue aussi de son statut pour récupérer quelques lancers-francs...

Contre les Memphis Grizzlies (115-105) samedi, l'ancien des Cleveland Cavaliers a été un peu trop loin. Dans le deuxième quart-temps, le natif d'Akron a été ainsi l'auteur d'un flopping évident. Au duel avec Dillon Brooks et Grayson Allen pour un rebond, James s'est jeté au sol sans être touché.

Une tactique payante puisque les arbitres l'ont récompensé... Mais la NBA a bien vu les images. Et LBJ a reçu un avertissement pour flopping. Tout comme son coéquipier Kyle Kuzma d'ailleurs.

LeBron James has received a warning for violating league’s anti-flopping rule versus Memphis

Par la suite, James s'expose à des amendes dans l'hypothèse d'une récidive. A chaque "avertissement", la note passe de 5000 à 10 000, de 10 000 à 15 000 puis de 15 000 à 30 000 dollars. Ensuite, la NBA a le droit d'augmenter encore le tarif avec aussi la possibilité d'une suspension à partir de 6 flops.

A LeBron James de faire attention...

The Grizzlies broadcast is FED UP with LeBron James' flopping antics 😤🤬pic.twitter.com/Of4YhjON60

