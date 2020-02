Avant cette blessure qui a sans doute privé les Los Angeles Lakers des playoffs la saison dernière, on avait accepté l'idée que LeBron James était un cyborg capable d'enchaîner les matches et les saisons sans pépin physique sérieux. Désormais, la prudence est de mise. Les fans vont certainement accueillir avec un peu d'inquiétude l'annonce faite par les Lakers cette semaine. Le "King" est touché à l'aine et est forfait pour le match de la nuit prochaine contre les Golden State Warriors.

Il s'agit à 99% d'une mesure de précaution et le fait que L.A. soit en tête de la Conférence Ouest et que les Warriors soient très "battables" même sans avoir LeBron James dans son effectif, a sans doute beaucoup joué. C'est simplement que le souvenir de cette même blessure qui avait éloigné le "Chosen One" plus d'un mois en 2018-2019 est encore douloureux. Le contexte était différent. Anthony Davis n'était pas là et le supporting cast était moins expérimenté.

Il est en tout cas certain que les Lakers ne prendront aucun risque avant la fin de la saison régulière si LeBron grince des dents. Pouvoir compter sur leur superstar à 100% au moment des playoffs paraît absolument vital pour les Angelenos, aussi évident que cela puisse paraître.

Les stats de LeBron James en 2019-2020