Ce block montre à quel point LeBron James est un athlète incroyable

Même après avoir raté un trois-points, LeBron James a cavalé tout le terrain pour rattraper Jason Richardson et bloquer sa tentative de 360.

Jason Richardson était un sacré animal. Un arrière avec une détente phénoménale, ce qui l'a d'ailleurs aidé à gagner deux concours de dunks d'affilée en NBA. Mais il a parfois été opposé à des joueurs encore plus athlétiques. Comme LeBron James, par exemple. Si le King a toujours des capacités physiques assez incroyables à 35 ans, il était impressionnant au début de sa carrière. Monstrueux, même. Un OVNI. Illustration avec cette action lors d'une rencontre entre les Phoenix Suns et les Cleveland Cavaliers.

LeBron James a donc raté un trois-points dans le corner mais il a eu la vitesse nécessaire pour remonter tout le terrain... pour ensuite contrer J-Rich ? Et contrer une tentative de dunk en 360 en plus ? Incroyable. Voilà qui demande beaucoup d'accélération, de détente, de timing... et aussi évidemment un peu de chance.

C'est en regardant ce block qu'on comprend mieux pourquoi Isiah Thomas estime qu'une superstar comme James aurait été injouable dans les années 80. Parce que des athlètes de cette trempe, il y en a rarement eu.