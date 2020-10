La consécration. Pas un titre NBA, ni même un trophée de MVP. Mieux encore. La couverture d’une boîte de céréales. Ça peut sembler anodin, ou faire rire, mais c’est tout de même un accomplissement. Surtout, il a d’autant plus de poids que LeBron James, qui est donc une nouvelle fois mis à l’honneur, ne se présente pas seul. Il est accompagné par tous les membres de la communauté « I PROMISE SCHOOL ». Une belle victoire pour le King, qui salue l’un de ses engagements les plus forts en dehors des parquets.

Champion is not who you are. It’s what you do. We’re proud to announce that @kingjames, along with the students and community from @ipromiseschool, is our next Wheaties Champion. ORDER NOW: https://t.co/e3rbHdaXmq #ChampionOfChange pic.twitter.com/RPkTxIhoif

— Wheaties (@wheaties) October 7, 2020