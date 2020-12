Il ne s'agit pas d'un secret, la relation entre LeBron James et Kyrie Irving a toujours été compliquée. Malgré le titre remporté avec les Cleveland Cavaliers, les deux hommes ont eu du mal à s'accorder. Et ces dernières années, il y a eu de nombreuses révélations concernant le dysfonctionnement de leur relation.

Encore récemment, l'ailier des Los Angeles Lakers n'a pas caché qu'il n'avait pas apprécié une récente sortie du meneur des Brooklyn Nets. Le King a même été "blessé" d'entendre que Kevin Durant était "le premier à qui Irving se sentait capable de lâcher la balle dans les fins de match".

Peut-être pour lui répondre indirectement, James n'a pas hésité une seule seconde au moment de choisir son partenaire le plus talentueux entre Irving et Anthony Davis.

"Nous pouvons parler de Kyrie et dire à quel point il est talentueux. Mais AD est probablement encore plus talentueux que Kyrie. Pourquoi ? Car tu ajoutes entre 17 et 18 centimètres à sa taille. Et pourtant, il a toujours cette capacité à dribbler, à tirer, à le faire à longue distance, mi-distance, au poste bas.

Puis ses prouesses défensives sont toujours autant étonnantes", a expliqué LeBron James pour Road Trippin’.