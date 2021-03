LeBron James n'avait pas mâché ses mots. Au moment de l'annonce, par la NBA, de la tenue d'un All-Star Game cette année, l'ailier des Los Angeles Lakers avait vidé son sac. "Trahi" par les dirigeants de la Ligue, le vétéran de 36 ans avait même évoqué "une claque dans la gueule".

Malgré ce coup de gueule, le King sera bien présent pour le match des étoiles. Sélectionné en tant que capitaine, il a d'ailleurs fait le job lors de la création des deux équipes. Et la nuit prochaine, LBJ devrait afficher une attitude exemplaire.

Face aux médias, le patron de la NBA Adam Silver n'a pas échappé aux questions à ce sujet.

"Il serait incroyablement hypocrite de ma part de dire à LeBron : tu peux t'exprimer sur les questions qui sont importantes pour toi, mais pas sur celles où tu critiques la Ligue. Nous faisons tous partie d'une communauté. Je le respecte, ainsi que son point de vue.

Mais en même temps, j'apprécie aussi son professionnalisme. On l'a vu sur la sélection des équipes, il l'a fait dans la bonne humeur et l'a pris très au sérieux. J'ai le sentiment qu'il va être là comme il l'a toujours été, en tant que professionnel de premier plan et engagé dans le jeu. Je respecte donc son point de vue.

Et je crois qu'on peut régler les problèmes au sein de la famille, pour ainsi dire", a répondu Adam Silver.