Un seul homme a déjà contré deux dunks de LeBron James

Empêcher LeBron James de cartonner le cercle quand il est parti pour un dunk tient de l'exploit. Qui est donc celui qui a dit non deux fois au "King" ?

Contrer LeBron James est déjà un petit exploit en soi. Réussir à stopper le "King" alors qu'il est parti pour dunker, c'est encore un niveau au-dessus. Avec l'outil statistique qu'est Basketball Reference, un utilisateur Reddit a pu s'amuser à retrouver les occurrences où un adversaire est parvenu à asséner un block à LeBron. Figurez-vous qu'un seul joueur, depuis les débuts de LeBron James en NBA en 2003, a réussi à contrer deux de ses dunks : Amar'e Stoudemire.

Le plus étonnant, c'est que les deux séquences se sont produites à un mois d'intervalle, fin 2004, lors de matches entre les Phoenix Suns et les Cleveland Cavaliers. De quoi se rendre compte du phénomène qu'était aussi Amar'e Stoudemire, dont le prime aura malheureusement été abrégé par des blessures. Il a tout de même eu le temps d'être 6 fois All-Star et de figurer dans cinq All-NBA Teams.

Au total, 11 joueurs se sont payés le luxe de contrer LeBron James alors qu'il tentait un dunk avec la puissance qu'on lui connaît :

Amare Stoudemire, deux fois en 2004

Jermaine O'Neal, en 2005

Gerald Henderson, en 2012

Mason Plumlee, en 2014

Myles Turner, en 2016

Andre Drummond, en 2016

Khris Humphries, en 2016

Kelly Oubre, en 2018

Marcus Smart, en 2018

Jarrett Allen, en 2018

Mohamed Bamba, en 2019

---

