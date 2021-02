LeBron James pousse un coup de gueule pour l’oublié Devin Booker

La nuit dernière, les remplaçants pour le prochain All-Star Game ont été annoncés. Un choix réalisé avec les votes des coachs de la NBA. Parmi les grands oubliés de cette édition 2021, on retrouve l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker. Et même LeBron James, capitaine, l'a déploré !

En effet, dès l'annonce des joueurs sélectionnés, l'absence du prodige des Suns a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Même si les entraîneurs ont récompensé le leadership de Chris Paul pour Phoenix, le talent de 24 ans tourne à 24,7 points, 4,3 passes décisives et 3,8 rebonds de moyenne au sein d'une équipe en 20 victoires pour 10 défaites.

Face à cette décision, James a poussé un coup de gueule sur le réseau social Twitter.

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that.

— LeBron James (@KingJames) February 24, 2021