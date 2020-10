Danny Green explique ce qui fait de LeBron James un « super humain »

Profitons des dernières saisons de LeBron James en NBA. Parce que nous ne sommes peut-être pas prêts de revoir un tel athlète. Aussi dominant. Mais surtout aussi dominant pendant aussi longtemps. Le King régnait déjà sur la NBA avant la vingtaine et le voilà encore au sommet dix-sept plus tard, à bientôt 36 balais. Impressionnant. Mais comment fait-il ? Son coéquipier Danny Green tente d’éclaircir le mystère.

« Pour moi, c’est la manière dont il prend soin de son corps qui fait de lui un ‘super humain’. Il joue tous les matches. Il joue à un très haut niveau, sans se blesser, et le lendemain il se lève plein d’énergie. J’ai 33 ans et mon corps me fait déjà comprendre qu’il est prêt à arrêter. Alors que lui en a 35. Il continue. Après dix-sept saisons. Il trouve toujours un moyen pour prendre soin de son corps et se maintenir prêt. Mentalement, il continue de progresser. Il est toujours en train d’étudier le jeu pour être plus intelligent. »