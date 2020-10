L’issue des finales NBA ne fait plus aucun doute pour personne ou presque, alors que les Los Angeles Lakers mènent le Miami Heat par 3 manches à 1 avant le Game 5 vendredi soir. Il y a finalement quasiment plus de suspense dans la lutte pour le MVP des finales NBA 2020. Avec un duel entre les deux superstars Anthony Davis et LeBron James. Pourtant, pour Scottie Pippen, il n’y a pas vraiment matière à débat. Selon lui, le King est clairement au-dessus sur cette série.

Scottie Pippen on who should win Finals MVP if the Lakers win the series: "The whole team for being in that damn Bubble." 😂

Scottie then adds: "I have to take my hat off to LeBron James - he's my clear choice" pic.twitter.com/4qawcsYDXn

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 7, 2020