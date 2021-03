LeBron James devient actionnaire à Boston… mais pas chez les Celtics

On attendait LeBron James en WNBA après ses déclarations au sujet du Atlanta Dream (co-déténu désormais par l'ancienne joueuse Renee Montgomery), mais c'est finalement du côté de la MLB que le "King" a décidé de placer ses billes. Bien que son business soit aujourd'hui du côté de Los Angeles, c'est à... Boston que LeBron a misé.

La mythique franchise des Red Sox accueille ainsi LeBron James parmi ses actionnaires, comme l'a annoncé Michael Silverman du Boston Globe. LeBron rejoint le puissant Fenway Sports Group, propriétaire de la franchise et du Fenway Park de Boston. On ne sait pas encore combien de parts le quadruple champion NBA s'est offert pour participer à l'aventure, mais cette arrivée dans le capital est tout sauf anecdotique.

LeBron James fait des millions grâce à...Liverpool

LeBron James, avec son ami et associé Maverick Carter, également dans l'affaire, devient le premier Afro-Américain à être actionnaire des Red Sox. La nouvelle n'est en soi pas si surprenante puisque LeBron possède déjà 2% du club de football de Liverpool, détenu en partie par ce même Fenway Sports Group. Cet investissement a été très lucratif pour lui au vu des récentes très bonnes années des Reds et il entend bien surfer sur un éventuel regain de succès sportif d'une franchise sacrée pour la dernière fois en 2018 et 9 fois vainqueur des World Series.