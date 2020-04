LeBron James dévoile son entrainement spécial quarantaine

Pendant le confinement, les joueurs NBA doivent continuer à s'entretenir. LeBron James le sait et nous le prouve, en images, comme toujours avec le King de la com.

LeBron James est le King des réseaux sociaux. On le sait, tout comme ses 63,4 millions d'abonnés sur Instagram. On rappelle au passage que la population de la France est de 66,99 millions de personnes. C'est histoire de faire un petit parallèle statistique quoi. Bref, son nombre de fans est donc MONSTRUEUX. Donc forcément, quand il décide de poster un nouveau contenu sur son compte, ce n'est jamais anodin.

LeBron James calcule tout, contrôle tout, évalue tout et surtout son image. On sait depuis qu'il est sorti du lycée avec son tatouage "Chosen One", que l'auto-couronné ailier aux talents multiples et variés est une usine à produire des contenus destinés à alimenter sa propre légende. Sa legacy, son héritage, c'est tout ce qui importe aujourd'hui. Et pour maintenir tout cela au top, il faut rester au top, physiquement, techniquement et en terme de com.

On ne sait pas si le fait que Russell Westbrook se soit illustré hier sur les réseaux sociaux en partageant son entrainement pour le moins physique a encouragé LeBron James à en faire de même quelques heures plus tard. Mais tout ce que l'on sait, c'est que la star des Los Angeles Lakers avait à coeur de nous montrer qu'il ne lâche rien (surtout pas son verre de rouge quotidien) et qu'il se tient prêt pour la reprise.

"Beast mode on"