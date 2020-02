LeBron James a accompli plus en NBA que les drafts 99, 00, 01 et 02 réunies !

LeBron James était présenté comme la relève du basketball avant même de mettre les pieds chez les professionnels. L’élu, le successeur de Michael Jordan. Il était terriblement attendu et il a évidemment été choisi en première position lors de la draft 2003. Il a assumé ce statut depuis. 17 ans plus tard, le King est toujours en NBA et il en est encore l’un des meilleurs joueurs. L’un des plus grands de tous les temps. Une longévité incroyable, des tonnes de records et de performances historiques. Un utilisateur de Reddit a trouvé une statistique qui en dit vraiment long sur le natif d’Akron : il a accompli plus, ou presque, que tous les joueurs des drafts 1999, 2000, 2001 et 2002.

Nombre de MVP : 4 pour LeBron, 0 pour les drafts 99-02

All-NBA Team : 15 pour LeBron, 33 pour les drafts 99-02

All-NBA First Team : 12 pour LeBron, 1 pour les drafts 99-02

DPOY : 0 pour LeBron, 2 pour les drafts 99-02

All-Defensive Team : 6 pour LeBron, 17 pour les drafts 99-02

All-Defensive First Team : 5 pour LeBron, 5 pour les drafts 99-02

Meilleur scoreur : 1 pour LeBron, 0 pour les drafts 99-02

MVP des finales : 3 pour LeBron, 1 pour les drafts 99-02

All-Star Games : 16 pour LeBron, 63 pour les drafts 99-02

Cinq majeur du All-Star Game : 16 pour LeBron, 15 pour les drafts 99-02

Joueur du mois : 39 pour LeBron, 19 pour les drafts 99-02

Ce ne sont pas les cuvées les plus glorieuses de la ligue (surtout 2000…) mais il y a quand même un sacré lots de bons joueurs dans le tas. Et même trois futurs Hall Of Famers : Pau Gasol et Tony Parker draftés en 2001, Manu Ginobili en 1999. Mais c’est vrai qu’il y a eu peu de vraies superstars dans ces deux promotions, ce qui explique la domination de LeBron James dans les catégories choisies ici.