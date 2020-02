LeBron James et Draymond Green ont beau s'être pris le bec plusieurs fois à l'époque des Finales NBA entre les Cavs et les Warriors - on se souvient de la suspension du second après une ruade sur le premier - leur relation en dehors des terrains est plutôt bonne. Les deux hommes ont déjà parié quelques bouteilles de vin sur des résultats et se respectent. Ça ne les empêche toutefois pas de se montrer taquins lorsqu'il arrive un petit pépin à l'autre. La nuit dernière, alors que les Lakers affrontaient les Warriors au Chase Center, LeBron James, touché à l'aine, a suivi le match en costume depuis le banc.

Les caméras n'ont pas manqué de se poser sur lui lorsque Draymond Green est parti en vrille pour prendre sa deuxième faute technique de la soirée et être invité à rentrer au vestiaire. LeBron a clairement du mal à cacher son enthousiasme et son amusement de voir le survivant de l'équipe magique des Warriors péter une durite.

Cette saison est la plus difficile pour Draymond Green depuis son éclosion. Le All-Star a dû composer sans Kevin Durant, parti à Brooklyn, Andre Iguodala, tradé à Memphis, mais aussi et surtout Stephen Curry et Klay Thompson