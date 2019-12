LeBron James et Kyle Kuzma se sont expliqués après la polémique

Taillé par le coach perso de Kyle Kuzma, LeBron James assure qu'il n'y a aucun problème entre lui et son jeune coéquipier

On pourrait qualifier ça comme un tacle bien appuyé et surtout bien gratuit. Sur son compte Instagram, le coach perso de Kyle Kuzma avait taillé l'éthique de travail de LeBron James en comparaison avec Kawhi Leonard avec qui il travaille également. La polémique aurait pu en rester là, sauf que Kuzma n'a rien trouvé de mieux que de commenter le post : "Tu appelles un chat, un chat". Le jeune Laker avait ensuite effacé ce commentaire mais le mal était fait. Forcément interrogé à ce sujet, le 6e homme a admis qu'il avait discuté avec son leader pendant l'entraînement.

"Je lui ai dit que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres disent. Evidemment, je ne le ressens pas comme ça. Tout le monde sait que LeBron et moi avons une belle relation. Mon tweet n'avait aucun rapport. Je n'avais même pas vu ce qu'il avait dit en premier. Vous voyez que je tweete tout le temps. Ce n'était pas à propos de ça, pourquoi l'aurais-je fait ? Ça n'a pas de sens."

Pour LeBron James, l'incident est clos et le King se moque totalement de ce qui a été dit sur lui, lui qui a traversé bien pire dans sa carrière.

"Je me fous de ce que peut dire le coach de quelqu'un d'autre. Chacun peut avoir son opinion. Parfois, certains qui veulent avoir de la notoriété citent mon nom. C'est pourquoi vous me parlez de ça aujourd'hui, parce qu'il y a mon nom. Je n'ai jamais rencontré ce gars, je ne sais pas qui c'est et ça ne m'intéresse pas le connaître. Mais je lui souhaite le meilleur."

En tout cas, cette petite polémique n'a pas impacté le jeu de Kyle Kuzma, brillant avec 24 points contre Portland la nuit dernière.