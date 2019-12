LeBron James fier de sa place dans l’histoire à la passe

Avant de fêter ses 35 ans, LeBron James a encore écrit sa légende dans l'histoire de la NBA. La nuit dernière, l'ailier a contribué à la victoire des Los Angeles Lakers face aux Dallas Mavericks (108-95). Auteur de 13 points et 13 passes décisives, le King a profité de cette partie pour passer un cap symbolique. En effet, il a atteint les 9 000 passes décisives en carrière. Dans l'histoire de la NBA, LBJ rejoint ainsi un cercle très fermé composé de huit autre joueurs : John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson, Oscar Robertson, Chris Paul et Isiah Thomas. Une sacrée performance. Et devant les médias, le natif d'Akron n'a pas caché sa fierté.

"C'est quelque chose qu'on a développé en moi quand j'ai commencé le basket. L'un des mes premiers coachs m'a toujours dit que la meilleure façon de jouer était de bouger, d'attirer la défense et ensuite de servir un coéquipier ouvert. Mes partenaires et le staff me font confiance pour mener les actions, gérer les attaques. Donc mon job c'est de faire attention à la balle, de mettre les gars en position de réussite, de les trouver en temps et en heure", a résumé LeBron James.

Dans ce classement, la première place de Stockton (15 806) reste intouchable. Mais LeBron James a encore quelques années pour grimper dans la hiérarchie. De plus en plus passeur, il pourra probablement dépasser la barre de 10 000 passes décisives...