L’état d’esprit particulier de LeBron James avant le Game 4

Les Los Angeles Lakers ont raté une occasion d’enfoncer le Miami Heat dans un fossé très profond lors du Game 3. Bam Adebayo et Goran Dragic, deux des meilleurs joueurs floridiens, étaient une nouvelle fois absents mais les Californiens se sont quand même inclinés devant un très grand Jimmy Butler (104-115). LeBron James et ses partenaires doivent donc corriger le tir dès ce soir, lors du Game 4.

« Tant que la série n’est pas finie, je reste concentré. Je reste à cran », souligne le King, qui dispute là ses dixièmes finales. « Bien sûr que personne ne veut perdre. Surtout quand vous n’avez pas montré votre meilleur visage. Je n’étais pas à mon meilleur niveau sur ce dernier match donc j’en prends la responsabilité. » « Je reste équilibré tout au long des playoffs. Avec l’expérience des années, je sais qu’il y a toujours des opportunités pour se rattraper. Je ne détermine jamais mon plan de jeu à l’avance. Pas question de me dire que ce soir je vais scorer 40 points ou de prendre des gros tirs… Tout ce je peux vous dire c’est que je suis toujours prêt. »

On comprend que LeBron James ne panique pas après cette première défaite. Et il a raison. Les Lakers doivent tous rester sur la même longueur d’ondes. Ils ne doivent pas paniquer. Et donc éviter de trop réfléchir. Parce que c’est exactement ce qui pourrait remettre le Heat dans la série.

LeBron James ou Michael Jordan, qui a défié les équipes les plus coriaces en finales NBA ?