LeBron James mérite le prix de l’exagération de l’année pour cette action

LeBron James n'a pas passé une très bonne soirée du côté de Memphis. Non seulement les Los Angeles Lakers ont été assez nettement dominés par les Grizzlies, mais le "King" a en plus été la cible de moqueries sur les réseaux. Ce n'est évidemment pas son niveau de jeu qui a fait réagir, puisque malgré la défaite LeBron a fini avec 19 points, 10 passes et 8 rebonds, mais une séquence où il en a peut-être UN PEU rajouté.

Les mains ou les doigts dans le visage, ça peut faire mal, on le sait. Mais sur cette action où Dillon Brooks a eu les pognes un peu baladeuses, il n'y avait probablement pas matière à faire un petit plongeon carpé comme s'il venait d'être abattu par un sniper.

On peut supposer que les parodies et montages vidéo vont rapidement fleurir sur le net. Les gens sont généralement très inventifs dans des situations comme celle-là. Surtout quand il s'agit de LeBron James.

Les stats de LeBron James en 2019-2020