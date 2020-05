LeBron James aurait-il pu être le GOAT du football ?

LeBron James fait partie de ces athlètes qui auraient pu choisir une autre voie, dans un autre sport, tellement ils étaient doués. En Ohio, lorsqu'il était au lycée, celui qui n'était pas encore le "King" était un prospect important pour les universités de football américain de la région. D'aucuns l'imaginaient parfaitement être drafté en NFL quelques années plus tard.

On est évidemment plus qu'heureux que LeBron ait choisi le basket, sans quoi on aurait été privés de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Certains ne peuvent s'empêcher d'imaginer quand même qu'un LeBron James en NFL n'aurait pas été tout à fait un joueur anodin.

Dans une discussion avec son fils Austin sur un live Instagram, Doc Rivers a émis l'hypothèse que le joueur des Los Angeles Lakers n'aurait en fait même pas eu d'équivalent.

"Je ne crois pas que dans notre ligue, il y ait déjà eu un athlète comme LeBron James. Michael Jordan était un athlète fantastique, Kobe aussi et Kawhi en est un. Mais là on parle dans le sport en général pour LeBron.

Je pense que s'il avait décidé de jouer au football américain, il aurait été le meilleur joueur de tous les temps. Peu importe sa position. S'il est capable d'attraper ? Je n'en sais rien. Mais il faut l'imaginer au lycée, avec un casque sur la tête en défense. Moi je lui aurais donné la balle tout de suite.

Quand on me demande ce qui fait que LeBron James est dominant, je réponds toujours : il pèse plus lourd que Karl Malone, qui était un pur intérieur et considéré comme le gars le plus costaud de toute la ligue.

LeBron joue sur l'aile, pèse plus lourd, mais court à une vitesse folle. Voilà pourquoi LeBron est au-dessus".

LeBron James a un bras de quarterback, mais aussi des caractéristiques physiques qui auraient pu faire de lui un superbe tight-end. On ne saura jamais vraiment ce qu'il aurait donné, mais l'imaginer est assez fascinant.