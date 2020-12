LeBron James sous le charme de la nouvelle force offensive des Lakers

L'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a apprécié les performances de ses nouveaux coéquipiers Dennis Schroder et Montrezl Harrell.

Après une défaite initiale face aux Los Angeles Clippers (109-116), les Los Angeles Lakers ont parfaitement réagi face aux Dallas Mavericks (138-115). Sur cette rencontre, les Californiens ont été impressionnants sur le plan offensif. LeBron James (22 points) et Anthony Davis (28 points) ont été excellents.

Mais dans ce secteur de jeu, les champions NBA en titre ont aussi pu compter sur les apports de Dennis Schroder et Montrezl Harrell. Le meneur a compilé 18 points et 6 passes décisives, alors que l'intérieur a réalisé un gros chantier avec 22 points et 7 rebonds.

Devant les médias, le King a insisté sur l'impact des deux nouvelles recrues des Lakers.

"Ils apportent tous les deux avec une vraie capacité à marquer, à être efficace. Ils s'ajoutent à notre puissance de feu. Franchement, c'était génial de les voir en action. Ils se sentaient et semblaient à l'aise avec ce que nous voulions faire, notamment offensivement. C'était important pour notre groupe. Ils apportent aussi beaucoup d'énergie, surtout avec cette courte période de repos pour l'équipe. Ils ont vraiment faim. Eux aussi ils veulent gagner un titre", a confié LeBron James face à la presse.

Lakers vs Clippers : quelle sera la meilleure équipe de Los Angeles en 2021 ?

Sans le moindre doute, les Lakers vont progresser sur le plan offensif avec Schroder et Harrell. Mais est-ce le cas défensivement ? On peut en douter. Les Angelenos ont perdu des joueurs importants dans ce secteur de jeu comme Rajon Rondo, Avery Bradley ou encore Dwight Howard.

Il sera intéressant de voir si la puissance offensive des Lakers va permettre à cette équipe de rester au sommet de la NBA, notamment en vue des Playoffs.