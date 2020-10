Les attentes folles d’un ancien coéquipier de LeBron James pour le Game 4

Attention à la réaction de LeBron James ce soir. Le King a été dominé par Jimmy Butler lors du match précédent – avec une performance historique de la star du Miami Heat – et les Los Angeles Lakers se sont inclinés pour la première fois depuis le coup d’envoi des finales NBA 2020. Mais les Californiens chercheront à se remettre de suite sur les bons rails lors du Game 4, ce soir. Et pour ça, Channing Frye a un plan.

“I expect him to come out and try and score 60.” 👀@channingfrye shares what he expects from LeBron in Game 4 of the #NBAFinals pic.twitter.com/v0tvRSUKW3

— NBA TV (@NBATV) October 5, 2020